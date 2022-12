Serie C 2022/2023: Juve Stabia di misura sulla Gelbison

La Juve Stabia torna alla vittoria dopo il ko in casa dell’Audace Cerignola, e lo fa sul campo di casa battendo di misura la Gelbison nella ventesima giornata della Serie C 2022/2023. Gara senza emozioni e decisa da un guizzo dei padroni di casa a metà del secondo tempo, con Zigoni che regala tre punti importanti ai suoi per rimanere al quarto posto.

LA PARTITA – Primo tempo privo di grandi occasioni. La prima conclusione del match arriva dopo dieci minuti dal fischio d’inizio con il mancino di Faella respinto da Barosi; al 13′ Altobelli si fa rubare palla e Faella parte verso la porta, ma il suo destro è ampiamente out, e al 23′ bell’azione personale di Silipo che arriva in fondo, crossa in mezzo per Pandolfi che viene però anticipato da Nunziante. A sorpresa arriva il vantaggio dei padroni di casa al 67′: Dell’Orfanello sfrutta un rimpallo favorevole e si inserisce in area, palla dietro per Zigoni che spedisce in porta segnando l’1-0. Al 79′ occasione Gelbison con il colpo di testa di De Sena uscito di pochissimo, ma la Juve Stabia riesce a difendere il vantaggio conquistando i tre punti.