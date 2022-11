Serie C 2022/2023, Girone C: terzo 0-0 consecutivo della Juve Stabia, reti bianche anche nel derby con l’Avellino

Pareggio a reti bianche in Serie C, Girone C, nella gara valevole per la sedicesima giornata, tra Avellino e Juve Stabia. Biancoverdi che, con questo pareggio, si allontanano, anche se di poco, dalla zona retrocessione, salendo al quattordicesimo posto. Juve Stabia che invece trova il terzo 0-0 di fila, rimanendo così al quinto posto, con 23 punti.

Match che non parte molto forte. La gara non si sblocca, e soprattutto non accellera. Prova prima l’Avellino, ma senza attacchi importanti, per poi chiudersi in difesa e ripartire, lasciando il pallino, spento, del gioco, agli ospiti. Il primo tempo si chiude 0-0.

Seconda frazione che invece racconta se possibile ancora meno. Una lenta riproposizione del primo tempo, con i cambi che, pur inserendo forze fresche in campo, non danno la scossa decisiva al match. La gara si chiude qui. Risultato finale 0-0.