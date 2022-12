Serie C 2022/2023, D’Auria risponde a Corazza: la Carrarese impone l’1-1 al Cesena

Il Cesena viene riacciuffato sull’1-1 nel finale dalla Carrarese nel match dello Stadio dei Marmi valevole per la ventesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023, grazie alla rete siglata da Simone Corazza. In virtù di questo risultato i romagnoli restano al terzo posto con 38 punti, mentre i toscani sono in quinta posizione a quota 33.

I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, impegnando Tozzo con alcune conclusioni ci Energe e Cicconi, che vengono però disinnescate. I bianconeri, invece, fanno un po’ di fatica a farsi vedere nell’area di rigore avversaria e soltanto al 27′ hanno a loro disposizione una buona chance con una mezza rovesciata di Corazza, che si divora il vantaggio. Con il passare dei minuti la formazione ospite prende il controllo dell’incontro e conquista soltanto un elevato numero di calci d’angolo, ottenendo la svolta al 43′: Simone Corazza sfrutta il cross di Ciofi e consente ai suoi di andare a riposo sul punteggio di 1-0.

Nela ripresa il Cesena va subito vicino al raddoppio con Ferrante, che spreca una colossale occasione, mentre la Carrarese arranca e rischia di capitolare sotto i colpi degli avversari. Al 63′ i toscani hanno un lampo e sfiorano il pareggio con un colpo di D’Ambrosio, che colpisce debolmente ed agevola la parata di Tozzo. Nel finale di gara i bianconeri abbassano la soglia dell’attenzione, così i padroni di casa ne approfittano per pareggiare la contesa grazie al gol del neo-entrato Gianluca D’Auria.