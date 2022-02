Highlights e gol Trento-Sudtirol 0-1, Serie C 2021/2022 (VIDEO)

by Michele Muzzarelli 7

Il video con highlights e gol di Trento-Sudtirol 0-1, match valevole per il girone A della Serie C 2021/2022. Vittoria pesantissima nel Derby per la capolista, che vola a +10 sul Padova secondo e avvicina sempre più la storica promozione in Serie B. Decisivo il gol di Rover nel secondo tempo per sbloccare una partita davvero complicata per gli ospiti.

LA CRONACA DEL MATCH

GLI HIGHLIGHTS