Highlights e gol Trento-Vicenza 0-1: Serie C, Girone A 2022/2023 (VIDEO)

di Marzia Bosco 8

Il Vicenza vince di misura sul Trento nella sedicesima giornata del Girone A di Serie C 2022/23. Biancorossi che salgono così al quarto posto in classifica a quota 29, gialloblù che restano invece in zona retrocessione con 13 punti. A firmare la vittoria per gli ospiti la rete di Oviszach al 54esimo. Di seguito gli highlights del match.