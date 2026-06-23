Lazio, Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore: ora è ufficiale

Il club ha annunciato l’ingaggio dell’ex ct azzurro dopo il divorzio da Maurizio Sarri. Per Gattuso nuova esperienza in panchina dopo le avventure con Milan, Napoli, Valencia, Marsiglia, Hajduk Spalato e Nazionale.

Gattuso nuovo allenatore della Lazio

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex ct azzurro, affidandogli la guida della prima squadra per la prossima stagione dopo la separazione da Maurizio Sarri.

“La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club”, lo accoglie la Lazio.

La carriera in panchina di Gattuso

Gattuso ha iniziato il proprio percorso da allenatore-giocatore al Sion, prima della prima esperienza in Italia sulla panchina del Palermo, in Serie B, nella stagione 2013-14.

L’avventura in rosanero si è chiusa dopo sei giornate. Dopo l’esperienza all’Ofi Creta, Gattuso è ripartito dalla Lega Pro con il Pisa, riportando il club tra i cadetti, salvo poi retrocedere nella stagione successiva.

Dal Milan alla Nazionale, ora la Lazio

Nel 2017 è arrivato il ritorno al Milan, inizialmente alla guida della Primavera. Successivamente Gattuso è stato promosso sulla panchina della prima squadra dopo l’esonero di Vincenzo Montella.

In seguito ha allenato Napoli, Valencia, Marsiglia e Hajduk Spalato, prima di accettare la scorsa estate la panchina della Nazionale.

Dopo la sconfitta nei play-off contro la Bosnia, costata la qualificazione ai Mondiali, Gattuso ha rassegnato le dimissioni. Ora per lui arriva la possibilità di ripartire dalla Lazio.

Nuova sfida in Serie A

La Lazio apre dunque un nuovo ciclo tecnico affidandosi a un allenatore di grande personalità, chiamato a rilanciare le ambizioni del club biancoceleste dopo la fine dell’esperienza con Sarri.

Per Gattuso si tratta di una nuova occasione in Serie A, in una piazza importante e con l’obiettivo di riportare entusiasmo e risultati.