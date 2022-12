La Stella Rossa omaggia Mihajlovic: lacrime e commozione a Belgrado

La Stella Rossa ha detto addio a Sinisa Mihajlovic. Lacrime e commozione a Belgrado, dove il club di casa ha dato l’ultimo saluto al campione serbo morto a 53 anni per la leucemia. L’ex terzino ha conquistato la Coppa dei Campioni nel 1991 con questa società e in una cerimonia solenne allo stadio Rajko Mitic, il Marakana di Belgrado, la dirigenza attuale della Stella Rossa e tanti compagni e amici del passato, hanno salutato per l’ultima volta “Miha: “Oggi per noi è un giorno difficile, uno dei più difficili di sempre. Ci congediamo da un fratello, da un amico, da un compagno. Ti ricorderemo come un ragazzo allegro, te ne sei andato troppo presto, ma hai fatto talmente tanto che generazioni dei tuoi posteri saranno orgogliosi di te. Siamo fieri di averti avuto come parte della Stella Rossa”, ha detto il direttore generale del club Zvezdan Terzic.

Poche ore prima, anche il presidente serbo Aleksandar Vucic aveva reso omaggio a Mihajlovic: “Addio Sinisa, e grazie di tutto. Sono stato uno di quelli che tifavano per lui, non solo alla tv ma anche ad ogni partita nella ex Jugoslavia e all’estero”.