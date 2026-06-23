La rivoluzione di Malagò: Maldini dt, Conte rimonta come Ct

I progetti di Giovanni Malagò ora passano da progetti pesanti: pronta la chiamata per Maldini, ma occhio anche al nuovo Ct

Giovanni Malagò, appena eletto presidente, sta costruendo un progetto ambizioso per rivoluzionare il calcio italiano a ogni livello. Al centro di questa rivoluzione ci sono due nomi eccellenti: Paolo Maldini e Antonio Conte.

Per l’ex rossonero ci siamo, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’: Maldini dovrebbe assumere il ruolo di direttore tecnico, portando la sua credibilità costruita in anni di successi straordinari, sia come giocatore che all’inizio della sua esperienza da dirigente al Milan.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La sua esperienza e il suo prestigio rappresentano armi fondamentali per convincere Antonio Conte, l’ex tecnico del Napoli che molti preferiscono a Mancini sulla panchina azzurra. Non sarà semplice: Conte dovrà fare una scelta di cuore, accettando probabilmente condizioni economiche non molto favorevoli – il budget non è così ampio. Ma Maldini può essere l’uomo giusto per guidare questa trattativa delicata.

Malagò è subito chiamato a scelte pesanti per l’Italia

La filosofia è chiara: circondarsi di uomini veri di calcio per riportare in alto l’Italia. Questa sarà una delle tante sfide dell’avventura di Malagò. L’obiettivo è creare sinergia tra due vincitori nati, che conoscono la pressione di indossare la maglia azzurra e sanno cosa significa rappresentare l’Italia.

Maldini porta visione tattica e conoscenza profonda del calcio italiano e internazionale. Conte offre grinta, mentalità vincente e capacità di motivare i giocatori. Insieme potrebbero formare il tandem perfetto per ridare smalto a una nazionale che cerca identità e risultati. Il messaggio è potente: mettendo subito questi due nomi sul tavolo, Malagò vuole immediatamente mostrare di poter fare la differenza.