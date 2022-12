Inghilterra, arrestati due uomini per la rapina a casa di Sterling

Importanti novità in arrivo dall’Inghilterra, dove sono state arrestate due persone per la rapina a mano armata subita dalla famiglia di Raheem Sterling. A riportarlo è SkySports UK, che parla di due uomini fermati dalla polizia con l’accusa di tentato furto con scasso. I fatti risalgono alla giornata di domenica 4 dicembre. Non appena saputo dell’accaduto, l’attaccante del Chelsea e dell’Inghilterra ha lasciato il ritiro in Qatar – dove si trovava per la Coppa del Mondo – per tornare a casa.