Formazioni ufficiali Atalanta-Francoforte, amichevole 2022

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Francoforte, sfida valida come amichevole invernale in preparazione in vista della ripresa del campionato. Sfida di grande prestigio al Gewiss Stadium, dove si disputa l’edizione numero 25 del Trofeo Bortolotti. I ragazzi di Gasperini affronteranno un avversario di caratura europea come l’Eintracht, prossimo avversario del Napoli in Champions. Chi avrà la meglio? Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di venerdì 9 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-FRANCOFORTE

ATALANTA: In attesa

FRANCOFORTE: Ramaj, Ndicka, Smolcic, Toure, Borrè, Hasebe, Alario, Buta, Lenz, Dina Ebimbe, Tuta.