Ex calciatore Iran: “Mi vergogno di Infantino. La Fifa lavora come la Mafia”

Asghar Adibi, giocatore della nazionale di calcio iraniana negli anni ’70 ha rilasciato delle dichiarazioni a LaPresse parlando del comportamento assunto dalla Fifa nei confronti dei diritti umani. “Mi vergogno di questo presidente, è un grande ciarlatano. Tutti sanno cosa è successo con il suo predecessore per l’assegnazione di questi mondiali e lui stesso aveva detto che assegnare il mondiale al Qatar era stato un errore e che non era colpa sua. Ma il nuovo presidene Fifa continua a supportare i qatarioti”. Poi ha continuato: “Quando la Russia ha attaccato l’Ucraina, la Fifa ha subito deciso di escludere la nazionale russa dalle qualificazioni ai Mondiali. Perché non ha preso la stessa decisione con l’Iran? Questa è la dimostrazione che nella Fifa qualcosa deve cambiare, da troppo tempo loro lavorano come ‘Mafia‘”.