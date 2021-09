Lazio, Tare: “Europa League quasi come la Champions, per il calcio di Sarri serve tempo”

by Davide Triolo

Igli Tare - Foto Antonio Fraioli

“Siamo qui per giocare un torneo competitivo, migliorato tantissimo, quasi al livello della Champions, vedendo il girone. Dobbiamo partire con il piede giusto e portare a casa una vittoria. Serve tempo, il cambiamento è iniziato tre mesi fa, abbiamo fatto una scelta consapevoli che servisse tempo. Abbiamo avuto modo di conoscere una persona colta, preparata, con un bagaglio di esperienza importante. I giocatori lo seguono come dei soldati. Lui è molto contento di come sta lavorando il gruppo, speriamo di andare il più lontano possibile in tutte le competizioni. In allenamento si vede molto la sua mano, si vede intensità, le giocate molto veloci. In partita questo non si vede ancora molto bene. La sconfitta contro il Milan è stata una sorpresa, ci eravamo preparati molto bene in settimana, poi sul campo abbiamo fatto tutto il contrario“. Igli Tare si così espresso sulla nuova Lazio di Maurizio Sarri, a pochi minuti dall’inizio dello scontro con il Galatasaray, incontro valevole per i gironi dell’Europa League 2021/2022. Dopo aver caricato i biancocelesti in vista del confronto europeo ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del club capitolino ha professato calma per quanto concerne l’evoluzione del calcio sarriano, che necessita di tempo per venire a galla con successo.