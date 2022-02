Lazio-Porto, Sarri: “Resta l’amaro in bocca ma squadra in crescita”

by Deborah Sartori

Maurizio Sarri, Lazio 2021-2022 - Foto Antonio Fraioli

“Ci resta l’amaro in bocca ma la squadra è in crescita. Potevamo conquistare la qualificazione ma abbiamo sbandato dieci minuti. Potevamo pareggiare prima e trascinare la partita ai supplementari, ma non dimentichiamo che abbiamo sfidato una squadra forte“. Queste le parole dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri dopo il pareggio 2-2 contro il Porto che condanna i biancocelesti all’eliminazione dall’Europa League. Rimpianti e anche consapevolezza sulle difficoltà di “essere competitivi su entrambi i fronti“, ma “se la squadra continua a crescere, ci si poteva stare dentro in questa Europa“, ammette Sarri a Sky.

L’allenatore guarda il bicchiere mezzo pieno: “Questa squadra inizia a dare la sensazione di essere diventata un gruppo, con obiettivi comuni per tutti, è un salto di qualità importante. Siamo migliorati dal punto di vista difensivo, ma negli 1 vs 1 – non per forza dei difensori – abbiamo la peggiore prestazione in Serie A“. Ora la sfida al Napoli per continuare la corsa al quarto posto: “Saremo stanchi dal punto di vista fisico ma dobbiamo arrivare alla partita pronti dal punto di vista nervoso“, dice Sarri.