Highlights e gol Lazio-Midtjylland 2-1, Europa League 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 9

Il video con gli highlights e i gol di Lazio-Midtjylland 2-1, match valido per la quinta giornata di Europa League 2022/2023. Allo stadio Olimpico avvio difficile per i biancocelesti, che hanno perso 5-1 all’andata e che vanno sotto al ritorno per mano di Isaksen. Ma c’è la rimonta targata Milinkovic-Savic e Pedro per una vittoria importantissima per i biancocelesti. Di seguito le immagini salienti della sfida.