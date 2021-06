Euro 2020, possibili combinazioni ultima giornata girone E: Spagna obbligata a vincere

by Daniele Forsinetti

Euro 2020 sta entrando nel vivo e, a breve, arriveranno i primi verdetti che sanciranno le prime Nazionali eliminate dalla competizione. Nel girone E persiste una situazione di estremo equilibrio con la Svezia in testa a 4 punti, seguita da Slovacchia a 3, Spagna a 2 e Polonia a 1. In vista dell’ultimo turno Lewandowski e compagni hanno ancora una speranza di qualificazione, ma saranno obbligati a battere la Svezia che, dal suo canto, potrebbe accontentarsi anche di un pareggio.

La Spagna affronterà la Slovacchia in quello che assume le sembianze di uno spareggio da dentro o fuori. Gli uomini di Luis Enrique, infatti, ora sono costretti a vincere per raggiungere gli ottavi di finale, in caso contrario rischierebbero l’eliminazione. Per il primo posto in questo momento l’unica fuori dai giochi è la Polonia; la Svezia in caso di vittoria sarebbe automaticamente la vincitrice del girone, mentre a Spagna e Slovacchia oltre al successo, servirà la sconfitta degli scandinavi.