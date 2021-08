Conference League 2021/2022: parte bene la Roma di Mourinho, battuto 2-1 il Trabzonspor

by Antonio Sepe

Lorenzo Pellegrini, Foto Antonio Fraioli

Alla prima uscita stagionale, la Roma di José Mourinho ottiene un bel successo. Nei playoff d’andata della Conference League 2021/2022, i giallorossi superano per 2-1 il Trabzonspor, conquistando una vittoria che lascia ben sperare in vista del ritorno. Accade tutto nella ripresa con Pellegrini che sblocca la gara, ma Cornelius entra dalla panchina e trova il pari al 64′. Il gol vittoria porta la firma dell’uzbeko Shomurodov, che conferma quanto di buono fatto vedere in pre-season e regala una vittoria importante alla Roma.

CRONACA – Primo tempo privo di grandi emozioni e caratterizzato dall’equilibrio. La Roma prova a verticalizzare, ma Shomurodov non viene mai trovato. Inoltre, il gol di Mkhitaryan al 26′ viene immediatamente annullato per un tocco di mano. Il Trabzonspor si affida invece all’inventiva di Hamsik, che tenta di illuminare e dispensare palloni ai compagni. Nonostante qualche buono spunto, Rui Patricio non deve effettuare parate degne di nota.

Nella ripresa il punteggio cambia al 55′, quando Pellegrini raccoglie il cross di Mkhitaryan e deposita in rete. Il vantaggio della Roma dura però appena 9′. Al 64′ i padroni di casa trovano il pari con Cornelius, entrato in campo da circa 60 secondi. Sul cross dalla destra dell’ex Bruno Peres, l’attaccante danese anticipa Mancini e batte Rui Patricio, fissando lo score sull’1-1. I turchi continuano a spingere alla ricerca della rete del vantaggio, ma a segnare è la Roma. A circa 10′ dallo scadere, Zaniolo si procura un calcio d’angolo e si occupa della battuta. Mancini stacca indisturbato e colpisce il palo, Shomurodov è il più lesto di tutti ad avventarsi sulla palla e fa 2-1. Nei minuti finali Hamsik e compagni provano ad accorciare le distanze, ma i giallorossi difendono il proprio vantaggio ed ottengono un prezioso successo.