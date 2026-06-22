Campionati Giovanili SGS TIM su Sky e NOW: semifinali Under 17 e finale femminile

Da martedì 23 a sabato 27 giugno si assegnano gli ultimi titoli giovanili: Empoli-Genoa e Juventus-Inter valgono la finale Under 17 Serie A-B, poi spazio anche a Inter Women-Juventus Women per lo Scudetto femminile di categoria.

Campionati Giovanili SGS TIM, le fasi finali su Sky e NOW

Entrano nella fase decisiva i Campionati Nazionali Giovanili SGS TIM, con gli ultimi titoli da assegnare in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La fase finale a quattro dell’Under 17 Serie A-B si giocherà tra Santarcangelo di Romagna e Cesena. Domani, martedì 23 giugno, Empoli e Genoa si affronteranno nella prima semifinale allo stadio “Valentino Mazzola” di Santarcangelo di Romagna, con calcio d’inizio alle 17.30 su Sky Sport Calcio.

In serata, alle 20.30, toccherà a Juventus e Inter nella seconda semifinale, in programma allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena e trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

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Finale Under 17 giovedì 25 giugno

La vincente di Empoli-Genoa e quella di Juventus-Inter si contenderanno il titolo Under 17 Serie A-B giovedì 25 giugno.

La finale è in programma alle ore 20, sempre a Cesena, con diretta su Sky Sport Arena.

Inter Women-Juventus Women per lo Scudetto femminile

Sabato 27 giugno sarà invece il giorno della finale Under 17 Serie A-B femminile.

Inter Women U17 e Juventus Women U17 si giocheranno lo Scudetto di categoria allo “Stadio dei Pini Germano Todoli” di Milano Marittima. Il match inizierà alle 17.30 e sarà trasmesso su Sky Sport Calcio.

Copertura completa nella Casa dello Sport

Sky seguirà le fasi finali dei Campionati Nazionali Giovanili SGS TIM con la copertura delle partite e aggiornamenti continui nella Casa dello Sport.

Notizie, risultati e approfondimenti saranno disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.

Il programma completo su Sky e NOW

Martedì 23 giugno

Ore 17.30

Empoli-Genoa, semifinale Under 17 Serie A-B

Diretta su Sky Sport Calcio

Telecronaca di Gaetano Vitale

Ore 20.30

Juventus-Inter, semifinale Under 17 Serie A-B

Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Telecronaca di Riccardo Morelli

Giovedì 25 giugno

Ore 20.00

Finale Under 17 Serie A-B

Diretta su Sky Sport Arena

Telecronaca di Riccardo Morelli

Sabato 27 giugno

Ore 17.30

Inter Women-Juventus Women, finale Under 17 Serie A-B femminile

Diretta su Sky Sport Calcio

Telecronaca di Gaia Brunelli