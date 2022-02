Lazio, Immobile non si allena per uno stato influenzale: a rischio il Porto?

by Matteo Di Gangi

Ciro Immobile - Foto Antonio Fraioli

Allenamento mattutino per la Lazio che è pronta a partire per il Portogallo: domani alle 21 è in programma la sfida al Porto, gara d’andata del play-off per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Al termine di un iniziale riscaldamento atletico, i biancocelesti hanno svolto delle esercitazioni tecniche. Successivamente Maurizio Sarri ha diretto un’ampia fase tattica. Assenti Acerbi e Lazzari, unici due infortunati, ma anche Ciro Immobile, fermato da qualche sintomo influenzale. L’attaccante campano vuole comunque esserci domani e dunque partirà con la squadra per guidare l’attacco, con Pedro e Zaccagni favoriti su Felipe Anderson per completare il tridente. A centrocampo Sarri dovrebbe puntare su Leiva e Luis Alberto, squalificati in campionato e dunque a riposo forzato domenica prossima, insieme all’insostituibile Milinkovic-Savic. In difesa Hysaj e Marusic sugli esterni, mentre al centro Patric e Radu si giocano l’ultima maglia al fianco di Luiz Felipe, con Strakosha confermato in porta. Alle 19:10, orario italiano, la conferenza stampa della vigilia.