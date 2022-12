Psg-Strasburgo, espulso Neymar: due gialli in un minuto, ci ricasca ancora

E’ disastroso il ritorno in campo di Neymar dopo la delusione ai Mondiali con il Brasile. Schierato titolare con il Psg contro lo Strasburgo nella sedicesima giornata di Ligue 1, arriva la clamorosa espulsione all’ora di gioco per due gialli rimediati in un minuto, prima per una manata data a un avversario, poi per una clamorosa simulazione in area di rigore. L’arbitro Turpen vede bene in entrambi i casi e caccia l’attaccante verdeoro.