Manchester United-Tottenham stasera in tv: canale, orario e streaming Premier League 2022/2023

Il Manchester United ospiterà il Tottenham nel match valido per la dodicesima giornata di Premier League 2022/2023. Big match all’Old Trafford, dove i padroni di casa vogliono riscattarsi dopo lo 0-0 contro il Newcastle. L’avversario non è dei più semplici, visto che il Tottenham di Conte occupa la terza posizione, appaiato a quota 23 punti con il City, e sta vivendo un inizio di stagione da record. Si gioca alle 21:15 di stasera, mercoledì 19 ottobre. La partita potrà essere seguita su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi offrirà la cronaca del match con le dichiarazioni dei protagonisti del post gara.