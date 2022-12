Manchester United, Ten Hag: “Stiamo cercando giocatori funzionali, non solo per fare numero”

Il tecnico del Manchester United, Erik Ten Hag, ha parlato del mercato del club inglese, spiegando il tipo di strategia adottata con la società. Queste le sue parole in merito: “Abbiamo davanti tante partite, il livello di competizione è alto ma vogliamo giocarcela, sia in campionato che nelle coppe. Per farlo servono giocatori, buoni giocatori, di qualità, non per fare numero. Servono giocatori che ci permettano di fare anche determinate scelte tattiche e che creino competizione all’interno della squadra. Ecco perchè stiamo cercando il giocatore giusto, che soddisfi tutti questi criteri, compresi quelli economici”.