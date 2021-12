Ligue 1 2021/2022, PSG sempre più in fuga: 2-0 al Monaco e +13 sul Marsiglia

by Michele Muzzarelli

Parco dei Principi - Foto PAULMAXWELL CC-BY-SA-4.0

Dopo due pareggi consecutivi, riprende la fuga del Paris Saint-Germain in testa alla Ligue 1 2021/2022. Nel match forse più atteso della diciottesima giornata, la corazzata parigina ha battuto al Parco dei Principi il Monaco per 2-0. Protagonista assoluto Kyllian Mbappè, autore della doppietta che ha deciso l’incontro già nel primo tempo. Con questa vittoria gli uomini di Pochettino si portano a +13 sul Marsiglia, che però ha giocato una partita in meno. Il Monaco invece resta staccato dalla zona europea, all’ottavo posto.

GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

La cronaca – L’inizio di partita in realtà è difficile per il PSG, visto che dopo due minuti il Monaco colpisce il palo con Diop in contropiede, favorito da una palla persa di Verratti. I padroni di casa però iniziano a scaldarsi in attacco con Wijnaldum e Di Maria e al 12′ passano in vantaggio: il Var infatti richiama l’arbitro, che concede un rigore per un contatto tra Sidibè e Di Maria. Sul dischetto va Kyllian Mbappè che non sbaglia e fa 1-0. Il Monaco però reagisce e sfiora il pareggio in un paio di occasione, soprattutto in una mischia che Maripan non riesce a sfruttare incredibilmente. Gli ospiti però pagano a caro prezzo un errore nel recupero della prima frazione: palla persa malamente in uscita, Messi serve Mbappè che con il destro non perdona e segna il 2-0 a pochi secondi dall’intervallo.

In apertura di secondo tempo Golovin impegna Donnarumma, ma per il resto il Psg cerca di gestire il doppio vantaggio senza strafare. Chi prova a costruirsi qualche soddisfazione personale è il solito Messi, senza però fortuna sia su punizione che su azione. Il finale di partita scorre via piuttosto tranquillamente, con il Monaco che prova a farsi vedere con Martins e Maripan, ma senza mai recare grossi problemi al portiere della nazionale italiana.