Liga 2021/2022, Muriqi stende l’Atletico Madrid: il Maiorca si impone 1-0

by Daniele Forsinetti

Wanda Metropolitano - Foto Roberto CC BY SA 3.0

L’Atletico Madrid cade contro il Maiorca nel match valevole per la trentunesima giornata de La Liga 2021/2022 e rischia di scivolare al quinto posto in classifica. In una partita estremamente bloccata ci pensa l’ex attaccante della Lazio Vedat Muriqi a rompere gli equilibri al 68′ trasformando un calcio di rigore, provacato da un fallo di Mandava. Gli uomini guidati da Diego Pablo Simeone, dunque, restano quarti insieme al Barcellona con 57 punti, uno in più del Betis, ma le rivali devono ancora scendere in campo e, in caso di vittoria, metterebbero i Colchoneros fuori dalla zona Champions. Il Maiorca, invece, sale a quota 29 e momentaneamente sarebbe salvo, anche se deve attendere i risultati delle dirette avversarie.