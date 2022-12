Leeds-Manchester City 1-3, Guardiola: “Siamo stati pazienti, bella prova. Grealish ha qualità”

Pep Guardiola ha parlato nel post-partita di Leeds-Manchester City 1-3, match valido per la Premier League 2022/2023. Il tecnico dei Citizens ha apprezzato la prestazione offerta dai suoi giocatori: “Siamo stati pazienti e abbiamo fatto una grande gara, è servita una prova molto importante per vincere su questo campo – spiega Guardiola – Nel secondo tempo abbiamo perso qualche pallone di troppo, ma in generale sono contento del modo in cui abbiamo costruito il gioco e della pazienza che abbiamo avuto andando a cercare spazio sugli esterni quando non c’era all’interno.” A livello di individualità il pensiero di oggi è per Grealish: “E’ un giocatore con qualità importanti, che ci permette di fare un passaggio più. Però deve crederci anche lui nelle sue qualità, potrebbe segnare tanti gol.”