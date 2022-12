Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Elche, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Elche, match valido per la quindicesima giornata della Liga 2022/2023. Riparte il campionato anche per la formazione di Simeone, chiamata a ritrovare continuità nella seconda parte di stagione per andare a caccia delle prime posizioni occupate da Barcellona e Real Madrid. Calcio d’inizio alle ore 21.30 di questa sera, giovedì 29 dicembre. Queste le scelte dei due tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Kondogbia, Llorente, Barrios, Griezmann, Carrasco; Joao Felix, Morata. Allenatore: Simeone

Elche (3-4-3): Badia; Diego Gonzalez, Vedù, Bigas; Palacios, Mascarell, Raul Guti, Clerc; Roger Martì, Boyé, Milla. Allenatore: Machin.