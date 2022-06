Fifa prolunga le regole per i calciatori di squadre ucraine: tutela i diritti dei lavoratori

by Davide Triolo

Logo Fifa - Foto Ben Sutherland CC BY 2.0

La Fifa ha annunciato ufficialmente il prolungamento delle regole relative ai calciatori di squadre militanti in Ucraina. Le norme di riferimento riguardano e sono indirizzate a definire la tutela dei lavoratori e delle società, così da evitare irregolarità e scorrettezze etiche e puramente sportive; regole già definite e messe in pratica a marzo 2022, attualmente semplicemente prorogate considerando la continuazione del conflitto tra Russia e Ucraina. Marcos Antonio, dallo Shakhtar alla Lazio di recente, rappresenta soltanto un caso di trasferimento di un gioiello dal campionato ucraino a un altro europeo; anche per evitare un via vai troppo ampio e proteggere gli interessi di atleti e club, la Fifa ha deciso di intervenire e garantire equità dei rapporti professionali. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in merito.