Barcellona, Laporta: “La Premier ha sempre più risorse”. Tebas replica: “Informati prima di rompere”

Tra Javier Tebas, presidente della Liga, e Joan Laporta, presidente del Barcellona, non scorre buon sangue, per usare un eufemismo. I due, inoltre, non perdono occasione per punzecchiarsi a vicenda, a volte anche con toni sopra le righe. “Crediamo nella Superlega per riformare il modello del calcio europeo. E’ complicato competere con la Premier League, loro hanno sempre più risorse“. Quest’ultima dichiarazione non è piaciuta a Tebas, che ha replicato: “Caro Laporta, se vuoi ti giro i dati sui diritti tv del Barcellona. E’ vero che la Liga incassa meno della Premier, ma il Barcellona incassa come le big inglesi, quindi sei perfettamente in grado di competere. Informati prima di rompere“.