Atletico Madrid: Joao Felix vicino all’addio, al suo posto si pensa a Borja Iglesias

Il futuro di Joao Felix è sempre più lontano dall’Atletico Madrid, visto il poco spazio in campo concessogli fin qui da Simeone. Sull’attaccante c’è l’interessamento del Chelsea che, secondo quanto riporta il Telegraph, sarebbe disposto a prelevare il portoghese con un prestito oneroso di 6 mesi con obbligo di riscatto al termine della stagione in corso.

Come sostituto di Joao Felix l’indiziato numero per l’Atletico Madrid è Borja Iglesias, attaccante del Betis Siviglia. Secondo quanto riporta Marca, sarebbero già iniziati i contatti tra i due club spagnoli e il giocatore avrebbe già dato il suo assenso per il trasferimento. Il Betis inoltre, vista la difficile situazione economica che sta vivendo, difficilmente potrebbe rifiutare un’offerta importante per il proprio calciatore.