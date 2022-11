Arabia Saudita su Ronado: offerta triennale da 75 milioni all’anno dell’Al-Nassr

L’Arabia Saudita non si arrende. Secondo quanto riferito da CBS Sports, il colosso saudita Al-Nassr continua ad essere in forte pressing su Cristiano Ronaldo, al quale avrebbe offerto un contratto triennale da circa 75 milioni di dollari l’anno. La priorità del portoghese, che ha da poco rescisso il suo contratto con il Manchester United, rimane quella di trasferirsi in un grande club europeo, ma non sono da escludere altri scenari.