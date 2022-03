Treviso-Darussafaka oggi in tv: orario e diretta streaming basket Champions League 2021/2022

by Andrea Bellini

Giordano Bortolani - Foto Michele e Riccardo Gregolin

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Nutribullet Treviso Basket-Darussafaka, sfida valida per la sesta e ultima giornata del gruppo J di Champions League 2021/2022 di basket. Gli uomini di coach Menetti, dopo la sconfitta nell’ultimo turno, hanno già salutato la competizione: al Palaverde, l’occasione di concludere questa prima avventura europea del club veneto con un bel risultato contro una squadra che invece si sta ancora giocando l’accesso alla fase successiva. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 22 marzo. La partita sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai Sport, oltre che in streaming su Raiplay e sul canale YouTube della BCL, tramite VPN (in quanto la visione non è disponibile in Italia), al seguente link. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con continui aggiornamenti tramite diretta testuale.

