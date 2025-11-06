Prima sconfitta stagionale per i Thunder, battuti 121-119 dai Blazers. Quinta vittoria consecutiva per i Lakers di Doncic, mentre Jokic trascina Denver con l’ennesima tripla doppia. Undici le gare disputate nella notte Nba.

L’imbattibilità di Oklahoma City si ferma a Portland. Dopo otto vittorie consecutive, i campioni in carica cedono 121-119 ai Blazers, protagonisti di una grande rimonta dopo un primo quarto chiuso a -20. Ben sei giocatori in doppia cifra per i padroni di casa: Jerami Grant firma 20 punti dalla panchina, Deni Avdija sfiora la tripla doppia con 26 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, mentre Jrue Holiday ne mette 22. Ai Thunder non bastano i 35 punti di Shai Gilgeous-Alexander e i 27 di Aaron Wiggins.

A Los Angeles arriva la quinta vittoria consecutiva dei Lakers, che battono 118-116 gli Spurs. Protagonista assoluto Luka Doncic con 35 punti, 13 assist e 9 rimbalzi, supportato da Ayton (doppia doppia) e Smart (17). Non bastano a San Antonio i 19 punti di Victor Wembanyama, con sei compagni comunque in doppia cifra.

Vincono anche i Denver Nuggets, trascinati come sempre da Nikola Jokic, che chiude con una strepitosa tripla doppia da 33 punti, 15 rimbalzi e 16 assist nel 122-112 contro gli Heat. Ottimo anche Aaron Gordon (24 punti), mentre Tim Hardaway Jr contribuisce con 18 dalla panchina. A Miami non bastano i 23 di Powell e i 22 di Wiggins.

In campo anche Simone Fontecchio, autore di 5 punti, 2 rimbalzi e 2 assist in 16 minuti.

Gli altri risultati Nba della notte