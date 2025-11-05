I Thunder continuano la loro marcia perfetta trascinati da Shai Gilgeous-Alexander. Successi per Golden State contro Phoenix e per Chicago, che rimonta Philadelphia con una tripla di Vucevic nel finale.

Gli Oklahoma City Thunder continuano a volare. L’unica squadra ancora imbattuta in NBA firma l’ottava vittoria consecutiva, superando in scioltezza i Los Angeles Clippers per 126-107.

Protagonista assoluto Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti e 12 assist, ma anche il cast di supporto brilla: Joe (22) e Wallace e Wiggins (12 a testa).

Per i Clippers, privi di Kawhi Leonard e Bradley Beal, non bastano i 25 punti di James Harden.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Golden State doma Phoenix

A San Francisco i Golden State Warriors piegano i Phoenix Suns 118-107, approfittando delle assenze di Brooks e Green.

Nonostante i 38 punti di Devin Booker, Phoenix non riesce mai a entrare in partita.

Per i padroni di casa ci sono 28 punti di Stephen Curry e 24 di Moses Moody, entrambi micidiali dall’arco (5/12 e 5/10).

Bulls leggendari: rimonta e vittoria contro Philadelphia

Serata magica per i Chicago Bulls, che battono i Philadelphia 76ers 113-111 dopo essere stati sotto di 24 punti.

Mattatore assoluto Josh Giddey, autore di una tripla doppia da 29 punti, 15 rimbalzi e 12 assist, la seconda consecutiva: l’ultimo Bull a riuscirci fu Michael Jordan nel 1989.

La giocata decisiva è però la tripla di Nikola Vucevic (19 punti e 10 rimbalzi) a 3,2 secondi dalla sirena.

Per i Sixers, Tyrese Maxey firma 39 punti con 14/26 dal campo, mentre Joel Embiid ne aggiunge 20.

Bucks travolti, si sblocca New Orleans

Brutta serata per i Milwaukee Bucks, battuti 128-100 dai Toronto Raptors, trascinati da Barnes e Barrett (23 punti a testa).

Non bastano i 22 di Giannis Antetokounmpo e i 18 di Kuzma.

Cade anche Orlando, nonostante una prova quasi da tripla doppia di Paolo Banchero (22 punti, 11 rimbalzi, 8 assist): gli Atlanta Hawks si impongono 127-112.

Dopo sei sconfitte consecutive, finalmente un sorriso per i New Orleans Pelicans, che battono Charlotte 116-112 grazie a una tripla decisiva di Jose Alvarado a 16’’ dalla fine.

Ottimo anche l’apporto di Murphy III (21) e Bey (17), in assenza di Zion Williamson, fermo per uno stiramento alla coscia sinistra.

Tutti i risultati della notte NBA (5 novembre 2025)