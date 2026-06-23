NBA, Giannis Antetokounmpo ai Miami Heat: maxi scambio con i Milwaukee Bucks

La stella greca lascia Milwaukee dopo 13 stagioni e approda in Florida insieme a Bobby Portis. Ai Bucks vanno Herro, Ware, Jaquez Jr., Jakucionis e tre scelte al primo giro del draft.

Giannis Antetokounmpo passa ai Miami Heat

I Miami Heat hanno vinto il braccio di ferro con i Boston Celtics nella corsa a Giannis Antetokounmpo. La stella greca, 31 anni e campione NBA nel 2021, è stata ceduta nella tarda serata di ieri dai Milwaukee Bucks alla franchigia della Florida, che ora rilancia con forza le proprie ambizioni nella Eastern Conference.

Si tratta di uno scambio di grande peso tra le due franchigie. Miami ha ottenuto Antetokounmpo e l’ala grande Bobby Portis, mentre Milwaukee ha ricevuto Tyler Herro, Kel’El Ware, Jaime Jaquez Jr. e Kasparas Jakucionis, oltre a tre scelte al primo giro del draft, compresa la tredicesima assoluta del prossimo.

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Una trattativa iniziata a febbraio

L’operazione chiude una lunga trattativa iniziata a febbraio, quando, secondo i media americani, Milwaukee aveva cominciato a valutare offerte per il suo due volte MVP, premiato nel 2019 e nel 2020.

La questione era poi tornata d’attualità a maggio, quando Jimmy Haslam, co-proprietario dei Bucks, aveva dichiarato la volontà di chiudere l’accordo prima del draft del 23 giugno per assicurarsi nuove scelte.

Una stagione condizionata dagli infortuni

Nell’ultima stagione Antetokounmpo ha giocato soltanto 36 partite, facendo registrare medie di 27,6 punti, 9,8 rimbalzi e 5,4 assist.

A incidere sono stati soprattutto gli infortuni. Nel complesso, il greco ha superato quota 70 partite solo una volta nelle ultime sette stagioni, arrivando a 73 presenze nel 2023-2024.

Addio ai Bucks dopo 13 stagioni

Antetokounmpo non aveva mai giocato per un’altra franchigia NBA da quando era stato scelto con la quindicesima chiamata assoluta al draft del 2013 dai Milwaukee Bucks.

Dopo 13 stagioni, lascia un’eredità enorme nella storia del club. In 895 partite è diventato il miglior marcatore di sempre dei Bucks con 21.531 punti, oltre che il miglior rimbalzista con 8.882 rimbalzi, il miglior assist-man con 4.484 assist e il miglior stoppatore con 1.088 stoppate.

Il titolo NBA del 2021 e l’eredità a Milwaukee

Il momento più alto della sua esperienza con i Bucks resta il titolo NBA conquistato nel 2021, arrivato 50 anni dopo il primo trionfo della franchigia firmato dall’epoca di Kareem Abdul-Jabbar e Oscar Robertson.

Antetokounmpo, bronzo con la Grecia agli Europei di Lettonia 2025, saluta così Milwaukee da simbolo assoluto della storia recente della franchigia e apre un nuovo capitolo della propria carriera con la maglia dei Miami Heat.