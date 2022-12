Nba 2022/2023: prestazione storica di Jokic, Banchero trascina i Magic alla sesta vittoria di fila

Sette le sfide andate in scena tra la serata italiana di domenica e la successiva nottata che ci ha portato a lunedì 19 dicembre in NBA 2022/2023. E c’è da segnalare una nuova leader nella Eastern Conference: i Milwaukee Bucks, che pur senza giocare approfittano della seconda sconfitta consecutiva dei Boston Celtics contro gli Orlando Magic. Paolo Banchero trascinatore, con 31 punti e le sei triple che rappresentano il massimo finora in carriera. Per la franchigia della Florida sono sei vittorie consecutive e a questo punto si inizia anche a intravedere all’orizzonte una possibilità di poter accedere al play-in.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Prestazione leggendaria di Nikola Jokic. Nel successo 119-115 dei Denver Nuggets sugli Charlotte Hornets mette a referto dei numeri che non si vedevano dai tempi di Wilt Chamberlain. Il centro serbo segna 40 punti, prende 27 rimbalzi (suo massimo in carriera) e fornisce 10 assist ai compagni per la tripla doppia. Trascinati da un Anthony Edwards da 37 punti e 12 assist i Minnesota Timberwolves ne segnano 150 alla difesa dei Chicago Bulls. Finisce 150-126 e i Bulls scendono sempre più giù in classifica.

Continua il buon momento anche delle due newyorkesi. I Brooklyn Nets con due tiri liberi di Durant (43 punti) e la stoppata nei secondi finali di Claxton sulla tripla di Bojan Bogdanovic superano 121-124 i Detroit Pistons. I Knicks (Brunson da 30, Randle da 25+14) sbancano Indianapolis sconfiggendo 106-109 i Pacers.

I 43 di Jordan Poole permettono ai Golden State Warriors di vincere a Toronto contro i Raptors 110-126 pur senza Stephen Curry, che ne avrà per alcune settimane per un infortunio alla spalla. Un altro infortunio pesante, quello ad Anthony Davis, non condiziona almeno per il momento i Lakers. Los Angeles vince la sua seconda di fila battendo gli Washington Wizards 119-117 con una schiacciata di Thomas Bryant a 7” dalla fine.

Notte tra domenica 19 e lunedì 20 dicembre

Boston Celtics – Orlando Magic 92-95

Indiana Pacers – New York Knicks 106-109

Detrot Pistons – Brooklyn Nets 121-124

Toronto Raptors – Golden State Warriors 110-126

Minnesota Timberwolves – Chicago Bulls 150-126

Denver Nuggets – Charlotte Hornets 119-115

Los Angeles Lakers – Washington Wizards 119-117