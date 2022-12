NBA 2022/2023: Luka Doncic riscrive la storia, tripla doppia mai vista per battere i Knicks

I risultati di NBA 2022/2023 nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 dicembre. La copertina è tutta di Luka Doncic, che non solo continua a regalare spettacolo, ma riscrive la storia della pallacanestro d’Oltreoceano. Il 23enne dei Dallas Mavericks firma la prima tripla doppia da 60 punti e 20 rimbalzi, chiudendo per l’esattezza con 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist la partita contro i New York Knicks, rimontati nel finale di quarto quarto recuperando dal -9 a 27 secondi dal termine, con tanto di libero sbagliato appositamente da Doncic con successivo rimbalzo offensivo con canestro al volo a 1″ dalla sirena. Un episodio che, come ha riportato ESPN Stats & Info, ha interrotto una striscia di 13.884 sconfitte in situazioni identiche, negli ultimi 20 anni. Poi, nel supplementare, Doncic realizza altri 7 punti, migliorando ulteriormente il proprio record personale di punti, oltre a quello di rimbalzi, diventando inoltre il secondo giocatore nella storia dell’NBA ha firmare una tripla doppia da 60 punti (James Harden nel 2018 si fermò a 60-10-11).

Tra gli altri risultati, i Boston Celtics allungano in vetta nella Eastern Conference, battendo Houston Rockets 126-102: i “gemelli del canestro” Brown e Tatum viaggiano a braccetto e chiudono rispettivamente con 39 e 38 punti. Sempre a Est, a Philadelphia non bastano i 48 punti di Embiid e la doppia doppia (26 punti e 13 rimbalzi) di Harden per battere Washington Wizards, che trovano 43 punti dalla panchina. Infine, Orlando Magic cede 110-129 ai Los Angeles Lakers: Paolo Banchero assolutamente in serata “no”, firma la sua peggior prestazione in questo avvio di stagione, con soli 4 punti all’attivo (1/6 dal campo), cinque rimbalzi e 3 assist. Dall’altra parte, da sottolineare la tripla doppia di Westbrook dalla panchina (15-13-13).

Nba 2022/2023 – Notte tra martedì 27 e mercoledì 28 dicembre

Orlando Magic-Los Angeles Lakers 110-129

Washington Wizards-Philadelphia 76ers 116-111

Boston Celtics-Houston Rockets 126-102

Indiana Pacers-Atlanta Hawks 129-114

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers 113-124

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns 108-125

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 130-114

Dallas Mavericks-New York Knicks 126-121 OT

Golden State Warriors-Charlotte Hornets 110-105

Sacramento Kings-Denver Nuggets 106-113