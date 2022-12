Highlights Brescia-Virtus Bologna 77-89: Serie A1 2022/2023 basket (VIDEO)

di Enrico Ricciulli 33

Il video con gli highlights di Brescia-Virtus Bologna 77-89, gara valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1 2022/2023 di basket. Vittoria esterna per i bolognesi, bravi a gestire le operazioni per tutta la durata della gara e a respingere negli ultimi due quarti qualche discreta folata della formazione di casa, costretta alla fine ad arrendersi di fronte alla maggior esperienza e tecnica della squadra avversaria. Di seguito il video con le azioni più importanti ed i momenti più significativi della partita.

VIDEO