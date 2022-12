Olimpia Milano, Messina: “Sconfitta dolorosa, complimenti al Panathinaikos per averci creduto”

Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l’amara sconfitta ai supplementari contro il Panathinaikos in Eurolega: “Faccio i complimenti ai nostri avversari, hanno creduto nella vittoria anche quando sembrava difficile. Noi abbiamo giocato bene per 38 minuti, ma negli ultimi 2 minuti l’esecuzione offensiva non è stata sufficiente. Pur avendo creato molto, non siamo riusciti a segnare e questo ci ha scoraggiato. Poi abbiamo concesso alcuni canestri facili, favorendo la loro rimonta – ha spiegato Messina – E’ incredibile e doloroso perdere una gara del genere, ma ribadisco che il merito è loro per averci creduto ed essere stati più cinici nei momenti chiave. Non resta che portare a casa i buoni 38 minuti e tornare al lavoro“.

Il coach dell’Olimpia ha poi aggiunto: “Da quando è arrivato Luwawu-Cabarrot siamo migliorati, dovremo essere bravi a superare le difficoltà nonostante alcune assenze importanti. E’ sicuramente una situazione frustrante, purtroppo gli infortuni ci sono stati fin dall’inizio e non siamo riusciti a trovare la giusta coesione. Apprezzo l’impegno dei ragazzi, ci sta mancando anche fortuna“.