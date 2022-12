Basket, Olimpia Milano-Monaco 79-71. Coach Fioretti: “Passo in avanti, difesa super per la rimonta”

Coach Mario Fioretti ha parlato in conferenza stampa dopo Olimpia Milano-Monaco 79-71, match della quindicesima giornata dell’Eurolega 2022/2023. L’assistant coach ha sostituito Ettore Messina, che a causa di un attacco influenzale non ha potuto guidare la squadra al Forum. “Un po’ di emozione prima della partita c’era, ma poi quando c’è la palla a due si pensa solo al campo – ha spiegato Fioretti – Devo dire grazie anche agli altri collaboratori dello staff, Shamir, Bizzozero, Poeta e Klei. Poi quando si sostituisce qualcuno come coach Messina la responsabilità è ancora maggiore.”

Da un punto di vista della partita, Fioretti ha così analizzato l’incontro: “Abbiamo sofferto molto a rimbalzo nel primo tempo, nel secondo quarto abbiamo anche avuto difficoltà nel far girare la palla. Poi però nel secondo tempo siamo cresciuti e nei cinque minuti della rimonta la difesa è stata straordinaria, bisogna fare i complimenti ai ragazzi. perchè hanno voluto davvero tanto questa vittoria.” Sull’espulsione di Hines a fine terzo quarto: “Sicuramente ha avuto un effetto, la squadra si è come ribellata alla situazione e anche i 12mila del Forum si sono fatti sentire.” A livello individuale Ricci è stata una delle note più liete: “Sapevamo di non avere Mitrou-Long al meglio, quindi coach Messina ha subito pensato a Ricci da 3. Nel secondo tempo è stato fondamentale per la vittoria. Questo successo è utile ma non basta una partita per cambiare una stagione. Adesso penseremo subito alla partita di Valencia.”