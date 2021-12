Basket Eurolega 2021/2022, Olimpia Milano-Panathinaikos 75-54: cronaca e tabellino

by Deborah Sartori

Shavon Shields - Olimpia Milano - Foto: olimpiamilano.com

L’A|X Armani Exchange Milano batte 75-54 il Panathinaikos OPAP Atene nella sfida valida per la quindicesima giornata di Eurolega 2021/2022 di basket. Gli uomini di Ettore Messina, dopo una partenza a rilento, tolgono il freno a mano e decollano nella ripresa, trascinati da un fenomenale Rodriguez (9 assist, 6 punti, 2/3 da tre) e un Hall da 19 punti. I meneghini ottengono così la seconda vittoria consecutiva, proseguendo l’onda positiva dopo quattro sconfitte. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNATA

EUROLEGA 2021/2022: CALENDARIO COMPLETO OLIMPIA MILANO

PROGRAMMA 15^ GIORNATA EUROLEGA

LA PARTITA – L’Olimpia Milano sblocca il punteggio con Shields (2-0) e prova a scappar via con la tripla di Troy (9-6), ma gli ospiti rispondono punto su punto (13-13). Le difese crescono, ma nel finale di primo quarto la tripla di Kaselakis lancia il Panathinaikos (15-19). Nel secondo quarto Hall e Melli, con un meraviglioso assist di Rodriguez, ristabiliscono la parità (19-19) e con la tripla di Shields Milano prova ad andarsene (24-21). Gli ospiti però rimangono lì e Saint-Roos firma il canestro della nuova parità (27-27), ma nel finale Milano sale di colpi e chiude il primo tempo in vantaggio per 33-29.

La squadra di Messina apre il terzo quarto con due canestri di Hines, entrambi arrivati da assist di Rodriguez (37-29). La tripla di Hall fa allungare l’Olimpia (45-29), i greci sembrano ritrovare entusiasmo (45-37) ma la tripla di Rodroguez al rientro dal time-out (48-37) stronca nuovamente gli avversari. Milano passa in attacco e difende bene, chiudendo il terzo periodo in vantaggio di 15 lunghezze (57-42). Nel quarto quarto, Milano amministra il vantaggio (59-44) con un strepitoso Hall in attacco (dieci punti nei primi cinque minuti del parziale). Gli ospiti provano ad alzare la testa (69-53) ma l’Olimpia non si fa sorprendere (75-54) e si prende la vittoria.

TABELLINO OLIMPIA MILANO-PANATHINAIKOS 75-54 (15-19, 18-10, 24-13, 18-12)

OLIMPIA MILANO: Melli 9, Grant 2, Rodriguez 6, Tarczewski, Ricci, Hall 19, Delaney 7, Daniels 9, Shields 9, Hines 14, Bentil, Datome. All. Messina.

PANATHINAIKOS: Perry 7, Macon Jr. 14, Papagiannis 4, Bochoridis 3, Papapetrou 5, Kaselakis 6, White 6, Avdalas, Evans 5, Mantzoukas, Sant-Roos 4. All. Dimitrios.