Basket Eurolega 2021/2022, Olimpia Milano-Barcellona 75-70: cronaca e tabellino

by Deborah Sartori

Kaleb Tarczewski, Olimpia Milano 2018-2019 - Foto BC Khimki Moscow official FB profile

A|X Armani Exchange Milano batte 75-70 il FC Barcellona nella sfida valevole per l’ottava giornata dell’Eurolega 2021/2022 di basket maschile. Partita dal ritmo altissimo in cui gli uomini di Messina sono molto attenti in difesa e comandando fino al terzo quarto. Poi i meneghini faticano terribilmente in fase offensiva e gli spagnoli ne approfittano per passare avanti, ma negli ultimi cinque minuti Milano si sblocca in attacco e rimane imbattuta in casa. Al Barcellona non bastano i 12 punti di Davies, mentre tra i meneghini spiccano i 17 di Gigi Datome. Di seguito la cronaca del match.

LA PARTITA – Milano parte alla grande, con Melli a segno anche da tre (7-2). Calathes riporta il Barcellona a -3 (12-9), ma la difesa meneghina è attentissima e Hall infila due triple che permettono a Milano di allungare (22-13). L’Olimpia gestisce bene il vantaggio (24-17) e i due liberi messi a segno da Rodriguez chiudono il primo periodo sul punteggio di 28-21. In apertura di secondo quarto Rodriguez fornisce un assist spettacolare per la schiacciata di Tarczewski (30-21), Jokubaitis risponde (30-23) ma la difesa meneghina congela il punteggio per diversi minuti. Poi è proprio Jokubaitis a sbloccare gli ospiti (30-25), con Oriola che accorcia ulteriormente (30-27). Hall riattiva l’attacco dei padroni di casa (32-27) e con un’altra tripla (40-30) lancia Milano, che nonostante tentativi di recupero avversari chiude il primo tempo avanti 42-34.

Nel terzo quarto Hall mette a segno la terza tripla su tre tentate (45-34), gli ospiti provano ad accorciare (45-39) ma Milano continua a tenere alto il ritmo (54-41). Uno scatenato Datome permette ai padroni di casa di allungare nuovamente (59-47) fino al 61-49 che chiude la terza frazione di gara. Nel terzo quarto Milano si blocca completamente in attacco e gli spagnoli ne approfittano per tornare sotto (61-59). Hayes-Davies firma il canestro del sorpasso (61-63), con Milano che rimane a secco per cinque minuti. A sbloccare i padroni di casa è Datome, a segno dall’area e con due liberi (64-65), poi la tripla di Shields esalta Milano (67-65). Milano ritrova accortezza in difesa e rimane avanti con due belle giocate di Rodriguez e Shields per il conclusivo 75-70.

TABELLINO OLIMPIA MILANO-BARCELLONA 75-70 (28-21, 14-13, 19-15, 14-21)

OLIMPIA MILANO: Melli 5, Grant n.e., Rodriguez 6, Tarczewski 2, Ricci, Hall 16, Mitoglou 11, Daniels 2, Shields 11, Hines 5, Datome 17.

BARCELLONA: Davies 12, Sanli 4, Martinez, Smits 2, Haynes-Davis 10, Oriola 4, Laprovittola, Higgins 5, Kuric 9, Jokubaitis 10, Calathes 9.