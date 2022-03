Highlights Promitheas Patras-Virtus Bologna 61-83, Eurocup 2021/2022 (VIDEO)

by Andrea Bellini 14

Il vide con gli highlights di Promitheas Patras-Virtus Segafredo Bologna, sfida valida come 16esima giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Con un secondo tempo molto efficace, sia in fase difensiva che in fase offensiva, i virtussini di coach Scariolo si prendono una bella vittoria nella trasferta greca: 61-83 il risultato finale. Di seguito, le migliori immagini dell’incontro.

CRONACA e TABELLINO

EUROCUP 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE

IL REGOLAMENTO DELLA EUROCUP 2021