Cremona-Sassari oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket

by Andrea Bellini

Tres Tinkle - Foto Ciamillo/Castoria

L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Vanoli Cremona Basket-Banco di Sardegna Sassari, sfida valida per la quindicesima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Gli uomini di Galbiati inseguono una vittoria che manca ormai da più di due mesi, con sei sconfitte consecutive dopo la vittoria sul campo di Reggio Emilia del 31 ottobre. Gli ospiti sono invece reduci da due vittorie consecutive, dopo un avvio di stagione certamente non esaltante. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 9 gennaio. La partita sarà visibile in streaming esclusivamente su Discovery +. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con un live testuale.

