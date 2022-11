La cronaca e il tabellino di Banco di Sardegna Sassari-Givova Scafati 86-76, match valido per la settima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Al PalaSerradimigni arriva la terza vittoria in campionato per la Dinamo, che si impone soprattutto grazie a una grande prestazione dall’arco con importante 47% di squadra. Decisivi i 24 punti di Bendzius e i 19 di Jones, mentre Scafati lotta nel primo tempo ma poi cede alla distanza e rimane fermo in fondo alla classifica con 2 punti. Tra gli ospiti il migliore è David Logan, che chiude con 24 punti ma troppo spesso predica nel deserto.

La cronaca – La partita inizia con entrambe le squadre che trovano canestri dall’arco dei tre punti, ma ben presto Sassari fa la differenza proprio con le triple di Bendzius e Jones, che valgono il primo break sul 14-6. Scafati soffre a livello offensivo e la tripla di Nikolic porta così i padroni di casa a “doppiare” gli avversari (20-10). Gli ospiti provano a reagire, ma dopo i primi dieci minuti il punteggio dice 25-13 in favore della Dinamo. Nel secondo quarto Scafati cerca di rimanere a contatto il più possibile, poi Robinson firma l’allungo del +14 in favore di Sassari. Poco prima dell’intervallo lungo i padroni di casa allentano leggermente la tensione e gli ospiti ne approfittano, portando il match al riposo sul 45-36.

In avvio di terzo quarto Scafati torna sotto con Pinkins e Butjankovs, ma ben presto Sassari riprende a martellare dall’arco e torna subito a +15 (64-49). Jones e Bendzius continuano ad essere implacabili, con un 10/14 a fine terzo periodo che la dice lunga. Così la Dinamo inizia gli ultimi dieci minuti in vantaggio 68-51. Nell’ultimo periodo Sassari prende definitivamente il largo con Robinson e Chessa, arrivando a toccare anche il +24 (85-61). Negli ultimi minuti un fisiologico calo di tensione consente a Scafati di rendere molto meno pesante il passivo, ma la sostanza non cambia.

Il tabellino

Banco di Sardegna Sassari: Chessa 9, Stephens 3, Bendzius 24, Gentile 1, Nikolic 3, Jones 19, Robinson 9, Kruslin 2, Gandini, Devecchi, Treier 10, Diop 6.

Givova Scafati: Pinkins 18, Rossato 10, Butjankovs 9, Logan 24, Stone 9, Lamb, Thompson 3, Caiazza, De Laurentiis, Landi, Monaldi 3, Tchintcharauli.