Basket Serie A1 2021/2022, Cremona batte Napoli 96-93 dopo un supplementare

by Antonio Sepe

Tres Tinkle - Foto Ciamillo/Castoria

La Vanoli Basket Cremona sconfigge il GeVi Napoli al termine di un match folle. Nella sfida valida come recupero della 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket., sono i padroni di casa a prevalere per 96-93, dopo un tempo supplementare. Seconda vittoria nelle ultime sette partite giocate per i padroni di casa, che si schiodano dall’ultimo posto in classifica e agganciano Pesaro a quota 12. Prosegue invece il pessimo momento dei partenopei, che addirittura nelle ultime nove (compresa quella di oggi) ne hanno vinta solo una e devono guardarsi le spalle visto che l’incubo retrocessione non è poi così lontano.

COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

CRONACA – Ottimo avvio della formazione di casa, che mette in chiaro la propria superiorità fin dalle prime battute e costringe Napoli ad un time out dopo soli 4′. Lo stop del gioco non sortisce però gli effetti sperati, visto che Cremona continua ad essere in controllo della gara. L’asse Tinkle-Dime funziona alla grande, ma anche Matteo Spagnolo si rivela un elemento prezioso. Napoli si affida invece a Jason Rich, che si carica i suoi sulle spalle e, spalleggiato da Velicka e Parks, riporta la squadra ospite fino al -6. Per i campani, però, non si tratta di altro che un’illusione. Dopo il time out chiamato da coach Galbiati, Cremona dilaga e arriva a toccare il +17. Napoli accorcia le distanze nel finale, tuttavia servirà una ripresa quasi perfetta per ricucire il gap.

Al rientro sul parquet, Cremona riprende da dove aveva lasciato e vola addirittura sul +21. Gli avversari, però, sono tutt’altro che morti. Grazie ad un pazzesco terzo parziale, Napoli compie una rimonta strepitosa e si rilancia in vista dell’ultimo parziale. I partenopei non riescono però a completare l’impresa e, nonostante cinque lunghezze di vantaggio nel quarto finale, mancano il colpo del ko. Supplementari, dunque, dove le due squadre non segnano tanti punti, bensì mirano a non concedere canestri facili. Ad avere la meglio è Cremona, che scampa il pericoloso di una sconfitta dolorosa e s’impone per 96-93.