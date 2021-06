Basket, playoff Serie A2 gara-2: Napoli batte Ferrara 78-75 e va sul 2-0. Il tabellino del match

La GeVi Napoli compie un passo forse decisivo verso la finale dei playoff 2020/2021 di Serie A2. I partenopei hanno infatti battuto la Kleb Basket Ferrara per 78-75 in gara-2 di semifinale, portandosi sul 2-0 prima del doppio impegno in casa degli estensi. Dopo una gara-1 dominata, i campani devono soffrire fino all’ultimo secondo per aver ragione di una squadra trascinata dai 27 punti di Pacher. Per Napoli invece ci sono i 18 punti di Parks e i 15 di Mayo.

La cronaca – In avvio di partita si segna poco e per gli ospiti segna solo Pacher, autore dei primi 8 punti di Ferrara. Il numero due però predica nel deserto, con Napoli che si porta sul 12-8 grazie ad un ispirato Parks. Il primo quarto si chiude con i partenopei in vantaggio 18-15, ma nel secondo periodo arriva la reazione di Ferrara che si porta anche in vantaggio grazie a Vencato e Dellosto (24-26). Napoli riesce in qualche modo a ribaltare la situazione e chiude la prima metà di partita in vantaggio 39-36.

Il terzo quarto vede Ferrara ancora in partita e nuovamente aiutata dai canestri di Pacher. I liberi di Bertone portano il punteggio sul 48-47, ma è proprio nel finale di periodo che Napoli prova a scavare il gap con un parziale da 8-0 che vale il +8, poi +6 sul 62-56 che vede iniziare l’ultimo quarto. La tripla di Zerini dà il là ad un nuovo break partenopeo, con i padroni di casa avanti 66-59, ma per l’ennesima volta nel match Ferrara rientra ad un solo possesso di distacco prima degli ultimi cinque minuti di partita. Ferrara è soprattutto Pacher, che con un clamoroso gioco da 4 punti porta i suoi a -2 (69-67) e poi sul 72-71 giocando praticamente da solo contro Napoli. Si decide tutto nell’ultimo minuto, Ferrara ha anche la palla dell’overtime ma Bertone non mette il tiro sulla sirena.

GeVi Napoli: Zerini 5, Burns 10, Lombardi 9, Uglietti 5, Mayo 15, Marini 9, Parks 18, Cannavina, Klacar, Iannuzzi 7, Coralic, Monaldi.

Top Secret Ferrara: Pacher 27, Bertone 6, Panni 8, Zampini 5, Baldassarre 6, Dellosto 8, Fantoni 8, Basso, Vencato 4, Filoni 3.