Basket, playoff Serie A1 2021/22: 69-87 tra Sassari e Milano, l’Olimpia vola in finale contro Bologna

by Simone Caravano

Gerald Robinson e Shavon Shields - FotoLiveMedia/Savino Paolella

Termina 69-87 il match tra Banco di Sardegna Sassari e A|X Armani Exchange Milano, valevole per gara-3 delle semifinali dei playoff di Serie A1 2021/2022. Un risultato prezioso per Milano quello ottenuto al PalaSerradimigni, che permette ai lombardi di vincere la serie e centrare la finale scudetto contro Bologna.

Per i padroni di casa buona prestazione di Robinson autore di 14 punti, così come di Bilan con 12 punti realizzati. Per gli ospiti invece ottima partita di Baldasso con 17 punti messi a segno e di Rodriguez con 12 punti.

La cronaca

In avvio di partita Sassari inizia forte, spinto anche da uno straordinario tifo sugli spalti, e in un minuto si porta sul 5-2. Milano però è brava a non farsi prendere dalla frenesia, raggiungendo subito la parità sul 7-7. Per Sassari però si scatena Bilan che, grazie alle sue conclusioni a canestro da dentro e fuori l’area, riporta avanti i suoi, fino ad un vantaggio di 8 punti sul 16-8. Messina allora chiama dalla panchina Biligha, che entra sul parquet e fa la differenza per Milano. Grazie al giocatore della Nazionale, infatti, l’Olimpia si riavvicina a Sassari e conclude il primo quarto a sole due lunghezze di distanza, sul 19-17.

Nel secondo quarto Milano prova a prendere subito il largo, producendo un sei a zero iniziale in campo. Sassari però dopo le difficoltà dei minuti iniziali risponde e arriva a raggiungere la parità, grazie ai canestri di Gentile, sul 27-27. Da metà quarto in poi però entrano prepotentemente in partita i senatori di Milano, soprattutto con Datome e Rodriguez protagonisti. L’Olimpia così, dal 27-27, rimane sempre in vantaggio, chiudendo il secondo quarto con il punteggio di 34-47.

Nel terzo quarto Milano si scatena in attacco, grazie soprattutto alle grandi prestazioni di Baldasso, Melli e Rodriguez. Gli ospiti infatti, dopo qualche difficoltà nei primi due minuti del quarto, poi macinano continuamente punti. A tre minuti dalla fine addirittura il vantaggio dei lombardi arriva ad essere di 20 punti, sul 46-66. Nel finale i padroni di casa provano a riportarsi sotto, con la grinta di Robinson, ma lo svantaggio è troppo ampio e anche il terzo parziale si chiude con Milano avanti, 53-71.

Nell’ultimo quarto Sassari prova l’impresa, per recuperare però una situazione davvero difficile in termini di punti di svantaggio. Milano infatti resiste e senza problemi conduce l’intero ultimo parziale in vantaggio, per merito soprattutto dei canestri di Shields e di un ottimo Rodriguez. I minuti finali dunque sono solo una passerella per la squadra di Messina, che chiude il match con il punteggio di 69-87.