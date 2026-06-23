Basket, Italia-Croazia e Slovenia-Italia su Sky e NOW: le amichevoli degli Azzurri

La Nazionale italiana di basket prosegue il percorso verso i Mondiali 2027 con due test internazionali: mercoledì 24 giugno al PalaBigot di Gorizia e sabato 27 giugno a Celje.
Basket, le amichevoli dell’Italia su Sky e NOW
Prosegue su Sky e in streaming su NOW il cammino della Nazionale italiana maschile di basket verso i Mondiali del 2027.
Prima della finestra di qualificazione in programma la prossima settimana, gli Azzurri guidati da coach Marco Ramondino saranno impegnati in due amichevoli di prestigio: Italia-Croazia e Slovenia-Italia.
Italia-Croazia mercoledì 24 giugno
Il primo appuntamento è in programma mercoledì 24 giugno alle 19.30 al PalaBigot di Gorizia.
Italia-Croazia sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, oltre che in streaming su NOW.
La telecronaca sarà affidata a Flavio Tranquillo, con il commento di Davide Pessina. Inviata Gaia Accoto.
Slovenia-Italia sabato 27 giugno
Secondo test internazionale sabato 27 giugno alle ore 20, quando gli Azzurri affronteranno la Slovenia a Celje.
Anche Slovenia-Italia sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Davide Pessina.
Aggiornamenti e approfondimenti
Le amichevoli della Nazionale maschile di basket saranno seguite anche su Sky Sport 24, con highlights, notizie e approfondimenti.
Aggiornamenti disponibili anche su SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui principali canali social.
Il programma delle amichevoli dell’Italia
Mercoledì 24 giugno
Ore 19.30
Italia-Croazia
Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina
Inviata Gaia Accoto
Sabato 27 giugno
Ore 20.00
Slovenia-Italia
Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina