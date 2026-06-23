Basket, Italia-Croazia e Slovenia-Italia su Sky e NOW: le amichevoli degli Azzurri

La Nazionale italiana di basket prosegue il percorso verso i Mondiali 2027 con due test internazionali: mercoledì 24 giugno al PalaBigot di Gorizia e sabato 27 giugno a Celje.

Basket, le amichevoli dell’Italia su Sky e NOW

Prosegue su Sky e in streaming su NOW il cammino della Nazionale italiana maschile di basket verso i Mondiali del 2027.

Prima della finestra di qualificazione in programma la prossima settimana, gli Azzurri guidati da coach Marco Ramondino saranno impegnati in due amichevoli di prestigio: Italia-Croazia e Slovenia-Italia.

Italia-Croazia mercoledì 24 giugno

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 24 giugno alle 19.30 al PalaBigot di Gorizia.

Italia-Croazia sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, oltre che in streaming su NOW.

La telecronaca sarà affidata a Flavio Tranquillo, con il commento di Davide Pessina. Inviata Gaia Accoto.

Slovenia-Italia sabato 27 giugno

Secondo test internazionale sabato 27 giugno alle ore 20, quando gli Azzurri affronteranno la Slovenia a Celje.

Anche Slovenia-Italia sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento di Davide Pessina.

Aggiornamenti e approfondimenti

Le amichevoli della Nazionale maschile di basket saranno seguite anche su Sky Sport 24, con highlights, notizie e approfondimenti.

Aggiornamenti disponibili anche su SkySport.it, sull’app Sky Sport e sui principali canali social.

Il programma delle amichevoli dell’Italia

Mercoledì 24 giugno

Ore 19.30

Italia-Croazia

Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Inviata Gaia Accoto

Sabato 27 giugno

Ore 20.00

Slovenia-Italia

Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina