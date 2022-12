Basket, Gallinari: “Il recupero procede bene, ma non so se torno in questa stagione”

Danilo Gallinari è ancora alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato anteriore e in un’intervista a Sky Sport ha parlato della possibile data per il suo rientro: “Il recupero sta procedendo bene e sono contento, ma è difficile dire se tornerò in campo in questa stagione, anche se di sicuro lo spero. Boston ha una chimica speciale, Tatum e Brown hanno una caratteristica rara in NBA”. Fermo da agosto, l’azzurro potrebbe tornare a correre all’inizio del nuovo anno.