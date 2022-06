Basket, finale playoff 2022 Serie A2: Udine batte Verona 67-64 e si aggiudica gara-1

by Antonio Sepe

Davide Casarin - Foto profilo ufficiale Scaligera Basket Verona

Cronaca e tabellino di Apu Old Wild West Udine-Tezenis Verona, sfida valida come gara-1 della finale del Tabellone Oro dei playoff di Serie A2 2021/2022 di basket. Successo per i padroni di casa, che s’impongono per 67-64 al termine di una sfida davvero combattuta. Le due squadre vanno a folate e vincono due quarti a testa, ma ad avere la meglio sono i friulani. Il miglior realizzatore della serata è Johnson con 14 punti.

CRONACA – Ottimo avvio di Verona, che parte forte portandosi subito in vantaggio. Il merito è in gran parte di Johnson, già in doppia cifra dopo pochi minuti. I padroni di casa non mollano e provano a restare in scia, ma fanno oggettivamente fatica e rischiano di scivolare in doppia cifra di svantaggio. Tutto cambia nel secondo parziale, in cui i veneti all’improvviso non riescono più a segnare. Udine dunque ne approfitta per accorciare le distanze e risalire la china, trovando la via del canestro con tanti giocatori diversi. Verona riesce a sbloccarsi con la tripla di Spanghero, ma ormai il vantaggio acquisito precedentemente è svanito. I friulani, di contro, continuano ad attaccare e ristabiliscono la parità chiudendo la frazione sul 16-8. All’intervallo lungo, sarà appena una la lunghezza di vantaggio per i veneti.

Nella ripresa l’inerzia del match è ancora dalla parte di Udine, che conduce per larghi tratti del terzo quarto fino ad issarsi sul +10. Verona però ci crede e dà il tutto per tutto, riuscendo ad accorciare in maniera considerevole le distanze nel finale. I veneti continuano a segnare con facilità e nel parziale decisivo si portano addirittura avanti grazie ad uno scatenato Anderson, infallibile da tre. Udine tuttavia si riprende subito la leadership ed ha il coltello dalla parte del manico in vista del finale. Negli ultimi secondi praticamente si gioca con il cronometro fermo visto che entrambe le squadre commettono fallo ed i rispettivi giocatori si presentano in lunetta. Alla fine a spuntarla sono i friulani, che s’impongono di tre ed iniziano la serie con il piede giusto.

TABELLINO UDINE-VERONA 67-64

Udine: Lacey 13, Walters 11, Antonutti 11, Cappelletti 9, Mussini 6, Esposito 6, Giuri 4, Pellegrino 4, Nobile 3, Italiano 0, Pieri N.E., Azzano N.E.

Verona: Johnson 14, Casarin 11, Anderson 11, Rosselli 10, Spanghero 7, Udom 4, Pini 3, Grant 2, Caroti 2, Candussi 0, Adobah N.E., Nonkovic N.E.