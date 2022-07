Extreme E: l’Island X Prix va al Ganassi Team, in ospedale Carlos Sainz

by Antonio Sepe

Ultim'ora - Breaking News - GoodManPL (pixabay.com)

L’Island X Prix di Extreme E, andato in scena in Sardegna, ha visto trionfare Sara Prince e Kyle Leduc del Ganassi Team. Decisiva la penalizzazione di 30 secondi ai danni del Rosberg X Racing Team, la cui vettura era guidata dallo svedese Johan Kristoffersson e da Åhlin-Kottulinsky, scivolato in 3° posizione. Alla base di tale sanzione il contatto alla partenza con Carlos Sainz, pilota del Team Acciona, portato in ospedale per accertamenti. Lo spagnolo non ha mai perso conoscenza, tuttavia è stata scelta la via della precauzione. A completare il podio l’italiana Tamara Molinaro e il tedesco Timo Scheider (Xite Energy Racing), secondi.